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Египет изменил правила въезда в страну

Египет усилил контроль за туристами с сомнительными тестами по коронавирусу с 22 января

Фото: Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press

Египет изменил правила въезда в страну, усилив контроль за туристами с сомнительными тестами по коронавирусу. Они вступают в действие 22 января, сообщает агентство «Прайм».

По новым правилам, прибывая на курорты Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор, Асуан, турист должен предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до прилета. Тем, чьи документы вызовут сомнение у египетских органов, проведут экспресс-тестирование на антиген.

В случае положительного результата пассажир должен 10 дней оставаться на карантине в забронированной гостинице. При отсутствии симптомов коронавируса можно сделать ПЦР-тест. Если он окажется отрицательным, то карантин заканчивается.

Прибывающие в другие аэропорты Египта в случае сомнений в подлинности документов должны будут пройти два экспресс-теста. При положительном результате пассажира вышлют в страну вылета.

Марина Совина
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