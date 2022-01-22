В России госпитализировали 9902 пациента с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализировали 9902 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 22 января.

По сравнению с предыдущими сутками количество госпитализаций увеличилось на 8,4 процента.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлении 25 525 человек, общее число выздоровевших достигло 10 000 577. Кроме того, за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 57 212 человек, умер 681 пациент.

Всего с начала пандемии в России выявлено 11 044 986 заболевших, 325 433 носителей инфекции скончались.