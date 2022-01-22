Восстановлена хронология тройного убийства семьи под Омском

Подруга погибшей, которая общалась с выжившими при тройном убийстве в Омской области детьми, восстановила хронологию событий. Об этом сообщает NGS55.RU.

Согласно опубликованным данным, ночью, когда семья спала, в окна и двери начал кто-то громко стучать. Мужчина с женщиной открыли дверь, чтобы узнать, что происходит, однако внезапно неизвестный начал бить 38-летнего хозяина дома ножом.

Его супруга — по предварительной информации, официально женаты они не были — подняла крик, а 14-летняя дочь и 6-летний сын выбежали из дома за помощью. В помещении осталась еще одна дочь 10 лет — она была инвалидом с ДЦП.

Впоследствии прибывшие на место соседи обнаружили обоих взрослых и девочку мертвыми.

Также стало известно, что старшая дочь мельком видела убийцу: по ее словам, это мужчина средних лет, его нижнюю часть лица прикрывала борода, но не исключено, что это была черная маска. Полиция составила ориентировку на предполагаемого преступника — мужчину 35-40 лет в черной шапке, куртке и коротких зимних галошах.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с места тройного убийства российской семьи. На кадрах виден населенный пункт и дом, где было совершено преступление.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области стало известно ранее 22 января. На месте обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. При этом еще два подростка сумели убежать с места преступления и позвать на помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).