Европа отказала Литве в оплате строительства забора на границе с Белоруссией

Комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала практику Литвы по выдворению мигрантов и отказала в оплате строительствоа забора на границе Литвы и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на «Конференции по управлению границами» в Литве, она согласилась, что страны ЕС вправе укреплять свои границы за свой счет. «Финансирование заборов и проволочных заграждений — это не наша позиция», — отметила чиновница.

Также Йоханссон назвала «определенно незаконной» практику Литвы по выдворению мигрантов. Еврокомиссар указала, что люди имеют право просить убежище.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая 2021 года. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что за организацией перевозок стоит Минск, который использует своего национального туроператора «Центркурорт», чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.

20 декабря стало известно, что представители правозащитной организации Amnesty International обвинили белорусских и польских силовиков в жестокости по отношению к нелегалам. В частности, они выявили факты травли беженцев собаками, избиении прикладами и отказе пропускать их в страну, несмотря на опасные погодные условия.