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Россиян предупредили о популярных схемах обмана инвесторов

Советы в Telegram-каналах и звонки якобы от сотрудников Мосбиржи являются схемами обмана

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники Сбербанка предупредили жителей России о популярных схемах обмана инвесторов. Об этом сообщает информационное агентство Regnum.

Согласно информации из письма Сбербанка, сайты с предложениями по проверке брокеров, советы в закрытых Telegram-каналах, звонки якобы от сотрудников Мосбиржи — все это является распространенными схемами обмана физлиц-инвесторов.

«Приглашают в закрытый Telegram-канал, призывают покупать акции, которые скоро «взлетят». Инвесторы следуют совету, а мошенники продают свои акции на пике стоимости. Затем курс падает, а инвесторы, которые купили дорогие акции, теряют деньги», — описали схему обмана россиян в банке.

Сотрудники заверили, что стоит доверять информации только из проверенных источников и обращаться к профессиональным инвестиционным советникам, перечень которых размещен на сайте Центрального банка РФ.

Ранее в январе россиян предупредили о схемах обмана мошенников при возврате НДС. По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, наиболее распространенной схемой является возврат НДС при экспорте, когда весь исходящий НДС подлежит возмещению, так как входящий отсутствует.

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Таисия Косинцева
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