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В российском регионе произошло тройное убийство

Тройное убийство произошло в одном из частных домов Павлоградского района Омской области

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Тройное убийство произошло в одном из частных домов села Юрьевка Павлоградского района Омской области. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки — были обнаружены утром 22 января. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».

По информации ТАСС от источника в правоохранительных органах, два подростка сумели убежать с места преступления и позвать на помощь. Нападавший пока не найден.

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Марина Совина
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