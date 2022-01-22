Пушков оценил высказывание главы британского МИД об истории Украины

Российский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание главы британского МИД Лиз Трасс об истории Украины. Он опубликовал посты в Twitter и Telegram.

«Глава МИД Британии Лиза Трасс не одолела трассу истории», — написал Пушков. По его словам, министр считает Украину страной с великой историей, «почему-то ускользнувшей от внимания всех историков».

«На которую нападали попеременно то монголы, то татары, а она от них отбивалась. То есть слышала звон, да не знает, где он», — отметил сенатор.

Пушков также назвал высказывание Трасс «удивительным по невежеству», что объясняется «отсутствием внятной картины истории и сплошными штампами и идеологемами в голове». Любой предшественник Трасс «постеснялся бы сказать, что Украина — страна с великой историей», считает сенатор.

«И уж тем более догадывался, что такой страны просто не было в XIII-XV веках. Но для западных политиков нового времени это уже не имеет значения. Им достаточно повторять набор штампованных фраз и твердить либеральные мантры», — посетовал российский политик и добавил, что образование оказалось «одной из первых жертв неолиберальной революции на Западе».

Ранее Трасс заявила, что Украина за свою долгую историю переживала разные вторжения — «от монголов до татар».