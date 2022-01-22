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Россиянин расчленил жену в Новый год и спрятал останки на кладбище

МВД РФ: в Крыму задержан мужчина по подозрению в расчленении супруги в новогоднюю ночь

Кадр: Telegram-канал «НТВ»

Полицейские задержали жителя Крыма по подозрению в убийстве супруги в Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

Согласно информации правоохранителей, происшествие случилось в поселке Мирный Симферопольского района. В новогоднюю ночь 63-летний крымчанин поссорился со своей 58-летней женой и ударил ее по голове, от чего женщина упала и потеряла сознание. Решив, что супруга умера, мужчина отвез ее тело на кладбище, чтобы скрыть следы преступления. Когда женщина пришла в сознание, он расчленил ее тело и спрятал останки в разных местах кладбища.

2 января россиянин обратился в отделение полиции, заявив об исчезновении жены. По его показаниям, он очнулся утром один, а его супруги дома не было. Женщина была объявлена в розыск.

Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить в автомобиле крымчанина следы крови. Материал был направлен на экспертизу, которая показала, что кровь принадлежит пропавшей женщине. После этого мужчина сознался в убийстве жены и рассказал, где спрятал тело супруги. «При проверке информации тело погибшей было найдено», — уточнила представитель МВД.

Житель Крыма был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Варвара Кошечкина
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