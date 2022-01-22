В «Манеже» открылась выставка-байопик к 60-летию Цоя

В Центральном выставочном зале (ЦВЗ) «Манеж» 20 января открылась выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя», приуроченная к 60-летию со дня рождения музыканта Виктора Цоя, которое будет отмечаться в июне текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что экспозиция растянулась на 11 залов и охватывает все сферы жизни легендарного артиста, помогает проследить его путь от кочегара до кумира миллионов. Она предполагает совмещение индивидуального, синхронизированного с видеорядом аудио-сопровождения и геопозиции зрителя в пространстве. Каждому посетителю на входе будет выдаваться специальное индивидуальное аудиооборудование.

Известно, что подготовка к выставке длилась два с половиной года, в результате впервые за 30 лет со дня смерти Цоя был собран единый архив фото и видеоматериалов, каталог художественных работ, артефактов и личных вещей — всего более 300 экспонатов. Среди них — банка супа Campbells, подаренная Цою Энди Уорхолом, контракт группы «Кино» с Юрием Айзеншписом, шуба из чернобурки и енота, подаренная Цоем своей жене Наталье Разлоговой, и многое другое.

Рассмотреть картины, написанные Цоем, черновики его песен, фотографии, важные документы и многое другое пришли Владимир Познер, Надежда Соловьева, Михаил Зыгарь, Рома Зверь, Юрий Быков, Марианна Максимовская, Алина Сапрыкина, Юрий Сапрыкин, Елизавета Пескова, Дмитрий Ликин, Игорь Шулинский, Игорь Матвиенко, Ольга Сутулова, Софья Лебедева, Алена Михайлова, Сергей Бугаев-Африка, Ольга Галактионова, Александр Кушнир, Милена Орлова и многие другие.

«Конечно, в нашем проекте должен был появиться настоящий уголь — очень важен его запах, фактура. Но особые требования на такой статусной площадке как "Манеж", появление легковоспламеняющийся материалов в экспозиции запрещено. Безопасность все же прежде всего», — отметил продюсер проекта и автор идеи Александр Кармаев (Planet9).

Проект организован бюро Planet9, основанным Агнией Стерлиговой, автором нашумевших экспозиций «Эдвард Мунк» в Третьяковке, Рафаэля в Эрмитаже и других, при участии родных и близких Цоя — отца Роберта и сына Александра Цоя, а также его ближайшего окружения, музыкантов, коллекционеров и фанатов.