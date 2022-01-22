Ученые предложили выводить кровь космонавтов для борьбы с влиянием невесомости

Российские специалисты из Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба Минздрава России и Института машиноведения имени А. А. Благонравова РАН назвали способ борьбы с негативным влиянием невесомости на космонавтов во время длительных полетов в космос. Об этом пишет ТАСС.

В частности, ученые предложили порционно выводить кровь, центрифугировать ее, а затем вводить обратно. Суть подхода в том, что на порции крови воздействуют искусственной силой тяжести путем центрифугирования. При этом отмечается, что гемореабилитация может быть проведена в трех режимах.

Как пояснили исследователи, такая процедура может применяться при пилотируемых экспедициях на Марс. Также она может быть выполнена для оказания профилактической, лечебной и неотложной помощи при некоторых заболеваниях. Кроме того, гемореабилитация позволит сделать индивидуальную заготовку компонентов крови космонавтов в условиях длительного пребывания в космосе.

В 2017 году российские исследователи вместе с коллегами из Канады раскрыли влияние полета в космос на белковый состав крови. Выяснилось, что организм человека реагирует на невесомость как на болезнь на молекулярном уровне, а иммунная система включает всевозможные защитные механизмы.