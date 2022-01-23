СК завел уголовное дело после исчезновения 17-летней девушки

Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело об убийстве после исчезновения 17-летней девушки в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

14 января 17-летняя девочка ушла из дома в техникум и исчезла. Следователи организовали поиски, к которым подключился местный отряд «ЛизаАзерт». Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«По факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". 22 января на сайте одного из интернет-изданий выявлена публикация, представляющая собой видеообращение 17-летней пропавшей без вести девочки, в котором последняя сообщает о том, что в отношении нее противоправных действий со стороны третьих лиц не совершалось. В связи с тем, что место нахождения девушки до настоящего времени не установлено, следователи СК продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения несовершеннолетней», - говорится в сообщении.

