На льду реки нашли тело пропавшего 16-летнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело подростка, который пропал в Липецке. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на сайте Следственного комитета России по Липецкой области.

Известно, что 16-летний парень ушел из дома и пропал в субботу, 22 января. Вскоре после исчезновения мальчика в полицию обратились родители, которые заявили о его пропаже. В рамках оперативно-разыскных мероприятий тело подростка нашли на льду реки Воронеж под Петровским мостом. Причины смерти россиянина не раскрываются.

Сообщается, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие смерти школьника. «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте ведомства.

Ранее появилась информация о том, что тело утонувшей в крещенской купели россиянки до сих пор не нашли. Известно, что 19 января 40-летняя женщина прыгнула в купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, и подводное течение занесло ее под лед. ЧП произошло на глазах у ее детей.