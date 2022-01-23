Армен Саркисян объяснил решение уйти с поста президента Армении. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

Он заявил, что не имеет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.

Саркисян также подчеркнул, что его решение покинуть пост главы государства не было продиктовано эмоциями. Он отметил, что Армения живет в реальности, в которой ее президент не может повлиять на вопросы войны или мира — у него нет «конституционного инструмента», чтобы помочь стране.

Экс-глава государства сообщил, что принимая в прошлом предложение занять этот пост, он исходил из того, что «новый президентский институт будет иметь инструменты, возможности влиять на внешнеполитическую, экономическую, инвестиционную политику, отношения с диаспорой, а также продвигать национальные интересы в международную арену, новую научно-образовательную и создать высокотехнологичную среду».