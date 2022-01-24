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Посол Армении в России покинул свой пост

Посол Армении Тоганян завершил работу в России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Посол Армении в России Вардан Тоганян покинул свой пост. Об этом говорится в обращении дипломата, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Тоганян сообщил о завершении работы в России и поблагодарил представителей всех государственных органов страны, а также работающих в РФ коллег-дипломатов из иностранных государств и других.

Вардан Тоганян стал послом Армении в России в 2017 году. На этом посту его сменит бывший министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян. Указ о его назначении подписал до ухода в отставку президент республики Армен Саркисян.

В понедельник, 24 января, стало известно, что президент Армении Саркисян ушел в отставку. Свое решение политик объяснил нехваткой реальных полномочий.

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Алиса Реброва
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