США задумали ужесточить экспорт в Россию из-за Украины

США задумали ужесточить меры экспортного контроля против ключевых российских отраслей промышленности в случае, если Москва «совершит вторжение на Украину». Об этом пишет The Hill со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Как заявил собеседник издания, администрация американского президента рассматривает вопрос о применении правила об иностранных товарах прямого производства для контроля экспорта в Россию всей микроэлектроники, которая разработана с использованием американского программного обеспечения или технологий, а также произведена с использованием американского оборудования.

Также американский чиновник пояснил, что такое решение может быть нацелено на российский сектор искусственного интеллекта, морской, оборонной и гражданской авиации или широко использоваться. Например, для бытовой электроники. «Никаких окончательных решений принято не было», — отметил он, указав, что США намерены «по максимуму причинить страдание Кремлю» при эскалации ситуации с Украиной.

12 января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.