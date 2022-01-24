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Влюбленная пара российских подростков арестована по подозрению в убийстве семьи

В Омской области суд арестовал подростков, подозреваемых в убийстве семьи из трех человек

Фото: СУ СКР по Омской области

В Омской области суд на два месяца арестовал 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего возлюбленного за спланированное убийство семьи из трех человек. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Пара призналась в преступлении.

Как «Ленте.ру» уточнила представитель регионального управления Следственного комитета России Лариса Болдинова, школьница сама подговорила молодого человека убить свою мать и приемного отца, которые были против их отношений. Также она предложила избавиться от 10-летней сестры-инвалида, за которой не хотела ухаживать.

Ночью 22 января 17-летний подросток взял штык-нож для забоя скота и через заранее открытую подругой дверь пробрался в дом. Он нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым и девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

Чтобы отвести подозрение от себя и своего возлюбленного, школьница сразу после убийства взяла с собой 6-летнего брата и побежала к соседям, сообщив о якобы ворвавшемся в дом незнакомце. Эту же версию она рассказала и полицейским, однако они усомнились в правдивости показаний россиянки. На повторных допросах школьники признались в содеянном.

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Мария Рубникович
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