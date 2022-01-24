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Объяснена сложность формирования финансовой подушки в России

Экономист Кульбака: половина россиян не имеет возможности делать накопления

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Совет хранить полугодовой доход в виде наличных не подойдет большинству россиян, считает финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что это правильный подход, но из-за уровня заработка людям в России сложно сформировать финансовую подушку.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский заявил, что если россияне решили откладывать валюту, то нужно иметь дома деньги страны проживания хотя бы в небольшом количестве.

Эксперт призвал опираться на понятие «финансовой подушки» и назвал минимальную сумму для нее. Он посоветовал хранить дома полугодовой доход семьи в наличных деньгах или сумму, равную расходам домохозяйства за полгода. Только после создания такого резерва следует рассмотреть вариант инвестирования или сбережения остальных средств, считает экономист.

Финансист добавил, что хранить деньги дома проще всего в евро, долларах или рублях. По его мнению, следует делить сумму на части и держать ее в разной валюте. Такой способ поможет избежать девальвации валют и отчасти нивелирует инфляцию. Кроме того, наличные средства можно использовать в любой момент.

Совет не для всех

По мнению Кульбаки, способ хранения средств, названный Переславским, в сущности правильный. Однако, добавил специалист, подойдет он далеко не всем.

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«Для того чтобы откладывать деньги, надо их просто иметь. Если мы сейчас посмотрим на население нашей страны, то примерно половина не имеет возможности делать накопления. Поэтому этот совет для условного среднего класса или людей чуть побогаче. А для подавляющего числа населения это бестолковый совет, хоть и правильный», — высказался доцент экономических наук РАНХиГС.

Он привел в пример среднестатистического россиянина с ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей. При прочих расходах, подсчитал эксперт, такой человек может откладывать по две тысячи рублей. Финансовую подушку, о которой говорит Переславский, такой гражданин сможет заиметь минимум через 12 лет. Таким людям следует искать другие способы хранения и преумножения своих сбережений, заключил финансовый аналитик.

Ранее россиянам дали советы по накоплению финансовой подушки. Для ее формирования финансист Никита Масленников призвал откладывать 20 процентов зарплаты.

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Виктория Немис
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