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Бывших бойцов спецназа ФСБ признали виновными в нападении на банк

В Москве шестерых бойцов спецназа ФСБ признали виновными в разбое и хищении 136 млн рублей

Фото: пресс-служба Московского гарнизонного военного суда / РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд признал шестерых бывших бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел» виновными в разбойном нападении на бизнесмена. Об этом сообщает ТАСС.

Бывших сотрудников управления «К» ФСБ Александра Карелина и Артура Власова, бойцов спецгруппы «Альфа» Романа Оболенского, Владимира Урусова и Хетага Маргиева, спецназовца из «Вымпела» Дмитрия Капышкина, а также налоговика Дмитрия Чуквина и безработного Дмитрия Казанцева признали виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере»).

По версии следствия, разбой обвиняемые замаскировали под оперативные мероприятия. Днем 10 июня 2019 года «частные инкассаторы» подъехали на бронированной машине к московскому офису банка «Металлург». Здесь они должны были передать деньги предпринимателю Александру Юмаранову. Когда сумка с деньгами оказалась у него, сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России ворвались с оружием и в полном обмундировании прокричали «Руки за спину!», напали на Юмаранова, забрали у него 136 миллионов рублей и скрылись.

Предполагаемым заказчиком преступления считается бизнесмен Борис Караматов. Он находится в розыске.

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Мария Рубникович
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