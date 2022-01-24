По делу о смерти чернокожего Флойда решили осудить больше полицейских

В штате Миннесота, США, решили осудить больше полицейских по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Трое бывших офицеров, принимавших участие в его задержании, предстали перед федеральным судом США в понедельник, 24 января. Об этом пишет CNN.

Слушания проходят по делу о нарушении гражданских прав. Экс-полицейские Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао обвиняются в превышении полномочий и нарушении прав Флойда. В частности, их обвиняют в отказе оказывать надлежащую медицинскую помощь задержанному, который жаловался на проблемы с дыханием после того, как офицер Дерек Шовин прижал его к земле, наступив коленом на шею. Кенг, Лейн и Тао не признают свою вину.

«Этот судебный процесс станет еще одним болезненным ударом для семьи Флойдов, которым предстоит еще раз пережить его ужасную смерть», — приводит издание цитату адвокатов семьи.

Несмотря на факт принятия афроамериканцем фентанила и метамфетамина, судмедэксперты признали причиной смерти именно действия полицейского. 21 апреля 2021 года присяжные признали Шовина виновным в преступлении и приговорили к 22,5 годам тюрьмы.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.