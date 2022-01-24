Назван минимальный доход для получения ипотеки в Москве

Для получения ипотеки на покупку однокомнатной квартиры в Москве и Московской области необходимо зарабатывать 85 тысяч и 80 тысяч рублей в месяц соответственно. Такие заработки сочли достаточными банковские эксперты, опрошенные «Известиями».

Как отметил представитель банка «Зенит» Александр Шорников, если квартира стоит 8 миллионов рублей, среднемесячный платеж при первом взносе на уровне 10 процентов составит около 70 тысяч в месяц. Следовательно, минимальный доход должен составлять 85 тысяч, а для семьи из двух-трех человек — 100-120 тысяч рублей.

В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) заявили, что для приобретения жилья стоимостью 4–6 миллионов рублей в ипотеку на десять лет заемщик в Московском регионе должен минимально зарабатывать 80–110 тысяч рублей в месяц. Для уменьшения уровня необходимого заработка можно увеличить срок кредитования. В банке «Санкт-Петербург» минимальной зарплатой для ипотечника в Москве и области назвали 135 тысяч и 105 тысяч рублей соответственно (при сроке займа на 20–25 лет и первоначальном взносе в 10 процентов).

Представитель Райффайзенбанка Алексей Крамарский в свою очередь указал, что модель одобрения ипотеки учитывает не только уровень дохода потенциального клиента, но и качество кредитной истории, и имеющуюся долговую нагрузку.

Ранее стало известно, что средняя полная стоимость ипотечного кредита (ПСК) в России в декабре 2021-го подскочила на 4,4 процентного пункта — до 13,2 процента, максимума с 2015 года. Рост ПСК, по мнению экспертов, связан с единственным фактором — повышением ключевой ставки Центробанка.