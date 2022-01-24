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Россиянка выбросила из окна восьмилетнюю дочь

В Новом Свете женщина с шизофренией столкнула с четвертого этажа восьмилетнюю дочь

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Жительница поселка Новый Свет в Крыму выбросила из окна четвертого этажа восьмилетнюю дочь. Девочка от полученных ранений умерла еще до приезда медиков, сообщает «KP.RU-Крым».

По предварительным данным, 44-летняя женщина страдала шизофренией. В момент убийства ребенка его отца дома не было. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть девочки.

Как передает издание «Крым 24», какое-то время ребенок пытался удержаться за карниз, но мать сталкивала дочь вниз. Один из очевидцев происшествия рассказал, что сразу побежал к квартире, где живет семья девочки, однако открыть двери не смог. Вместе с другим соседом они долго стучались.

«Через некоторое время открыла женщина какая-то. Стоит, не пойми, то ли пьяная, то ли что — почти невменяемая. Спросили, где ребенок. А выпал, говорит, из окна. Вытащили ее в коридор, посадили. Вызвали, скорую, милицию. А девочка упала на козырек [подъезда]», — рассказал мужчина.

По информации «КП», у россиянки есть двое взрослых сыновей от первого брака, молодые люди проживают в Москве. Младшая дочь женщины училась во втором классе.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Прокурор Крыма Олег Камшилов взял дело на личный контроль.

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Варвара Кошечкина
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