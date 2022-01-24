Россиян предупредили о новом действии налога по вкладам

Новый налог на вклады более одного миллиона рублей приобретает новое действие. Он затронет россиян и с меньшей суммой единственного депозита, если они размещали деньги за растущими ставками и заработали более 42,5 тысяч рублей, что составляло размер налогового вычета в прошлом году, сообщает РБК.

Согласно актуальному законодательству, налог не распространяется на суммы доходов, которая получается в результате умножения ставки Центробанка на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Соответственно, депозиты от 700 тысяч рублей также попадают под действие налога, предупредила россиян замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Например, гражданин с депозитом в 710 тысяч рублей с одним вкладом на начало 2021 года со ставкой 4,5 процента мог отдать средства под более выгодные условия — восемь процентов. Благодаря таким промовладам россиянин имел возможность заработать в год 42,85 тысячи рублей. Теперь ему придется заплатить 13-процентный налог с 350 рублей, что составит 45,5 рублей.

При этом в Федеральной налоговой службы (ФНС) заявили, что объем вклада не служит ключевым принципом в установлении налоговых обязательств. В основу ложится совокупность выплаченных процентов. В ФНС добавили, что налогом станет облагаться разница между прибылью по депозитам и 42,5 тысячей рублей.

Ведомство подчеркнуло, что налогоплательщик имеет право обладать множеством мелких вкладов, процентные выплаты по которым в совокупности станут больше необлагаемого процентного дохода. До 1 февраля банки России обязаны передать в ФНС данные о сумме оплаченных процентов по каждому гражданину, который обладал такой прибылью в 2021 году.

Ранее россиянам спрогнозировали изменение ставок по вкладам в 2022 году. Финансист Владимир Брагин считает, что они станут расти более медленно, чем ключевая ставка.