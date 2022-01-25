Россия ухудшила позиции в Индексе восприятия коррупции

В Индексе восприятия коррупции (ИВК), который ежегодно составляет Transparency International, позиции России в 2021 году ухудшились по сравнению с 2020-м. Исследование опубликовано на сайте организации.

Страна набрала 29 баллов из 100 возможных (годом ранее 30) и опустилась со 129 места на 136-е. Такой же результат показали Ангола, Либерия и Мали.

Всего в индексе участвуют 180 стран. Лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, у которых 88 баллов, а аутсайдерами — Южный Судан (11 баллов), Сирия и Сомали (по 13 баллов).

ИВК измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран. Его первый выпуск вышел в 1995 году, уже более четверти века он является самой авторитетной публичной оценкой уровня коррупции.

Как отметили в организации, значение в 29 баллов характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции. На постсоветском пространстве результаты хуже показали Туркмения (19 баллов), Таджикистан (25 баллов), Киргизия (27 баллов) и Узбекистан (28 баллов). На Украине значение индекса составляет 32 балла, в Азербайджане 30 баллов, в Молдавии — 36 баллов, в Казахстане — 37 баллов, в Белоруссии — 41 балл, а в Армении и Грузии — 49 и 55 баллов соответственно. Среди стран БРИКС Россия находится на последнем месте. У Китая в индексе 45 баллов, у ЮАР 44 балла, у Индии 40 баллов, а Бразилия получила 38 баллов.

Ранее в в Институте государственного и муниципального управления Высшей школы экономики подсчитали, что объем коррупционного рынка при госзакупках составляет 6,6 триллиона рублей. Это сравнимо с третью доходной части федерального бюджета России.

