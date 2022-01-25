После взрыва гранаты в российском доме возбуждено уголовное дело об убийстве

После взрыва гранаты, от которого в российском жилом доме погиб один человек и еще несколько получили ранения, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным ведомства, взрыв произошел на шестом этаже жилого дома, расположенного по улице Островского в городе Арсеньев. Пять человек пострадали, один мужчина погиб. Его смерть наступила в результате многочисленных травм и потери крови.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, взрыв произошел в общежитии. Один из жильцов решил взорвать гранату, ошибочно полагая, что это муляж. Но граната оказалась боевой. Пострадавшие госпитализированы, на месте работают эксперты и следователи.