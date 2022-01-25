Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

После взрыва гранаты в российском доме возбуждено уголовное дело об убийстве

Следователи возбудили дело об убийстве после гибели человека от взрыва гранаты в Приморье

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После взрыва гранаты, от которого в российском жилом доме погиб один человек и еще несколько получили ранения, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Об этом во вторник, 25 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Приморскому краю Аврора Римская.

По данным ведомства, взрыв произошел на шестом этаже жилого дома, расположенного по улице Островского в городе Арсеньев. Пять человек пострадали, один мужчина погиб. Его смерть наступила в результате многочисленных травм и потери крови.

Как сообщает Telegram-канал BAZA, взрыв произошел в общежитии. Один из жильцов решил взорвать гранату, ошибочно полагая, что это муляж. Но граната оказалась боевой. Пострадавшие госпитализированы, на месте работают эксперты и следователи.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Мужчина залез на вершину Крымского моста и потребовал денег
Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении в России
Порошенко обвинил Зеленского в финансировании России через Белоруссию
Глава британского МИД поедет на Украину
Собянин спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости COVID-19 в Москве
Названа настоящая причина отмены концертов Адель в Лас-Вегасе
Мишустин освободил от должности обвиняемого в мошенничестве замглавы Минтранса
Карелин назвал главную задачу российских спортсменов на Олимпиаде
В России выпустили гранатометы «Балкан»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter