Названы сроки конца эскалации конфликта вокруг Украины

Эскалация конфликта вокруг Украины закончится, когда Россия перестанет существовать как субъект международной политики. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

Политолог уверен, что конфликт раздувается только с целью удара по России.

Эксперт считает, что западные политики не рассматривают всерьез возможность российской агрессии против Украины, а лишь заявляют о ней в рамках дипломатической игры. Он уверен, что эти заявления — часть политики Запада по эскалации конфликта и давлению на Кремль. «России даже не нужно ничего делать, чтобы этот конфликт развивался. Это просто игра, направленная против Москвы», — подчеркнул Хавич.

24 января стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит «угрозу военной эскалации» между Россией и Украиной в ходе визита в Европу. По итогам встречи министры выступят с открытым заявлением, в котором объявят, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия» для официальной Москвы.