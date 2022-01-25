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Названы сроки конца эскалации конфликта вокруг Украины

Политолог Хавич: конфликт на Украине раздувается для удара по России

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Эскалация конфликта вокруг Украины закончится, когда Россия перестанет существовать как субъект международной политики. Такие сроки в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

Политолог уверен, что конфликт раздувается только с целью удара по России.

Эксперт считает, что западные политики не рассматривают всерьез возможность российской агрессии против Украины, а лишь заявляют о ней в рамках дипломатической игры. Он уверен, что эти заявления — часть политики Запада по эскалации конфликта и давлению на Кремль. «России даже не нужно ничего делать, чтобы этот конфликт развивался. Это просто игра, направленная против Москвы», — подчеркнул Хавич.

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24 января стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит «угрозу военной эскалации» между Россией и Украиной в ходе визита в Европу. По итогам встречи министры выступят с открытым заявлением, в котором объявят, что «любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь огромные последствия» для официальной Москвы.

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Дмитрий Плотников
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