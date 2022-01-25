В Москве мужчина забрался на опору моста и стал угрожать самоубийством

В Москве мужчина забрался на опору Крымского моста, расположенного в центре города. Как сообщает Telegram-канал Shot, он угрожает самоубийством. По информации RT, требований мужчина не выдвигает.

В настоящее время психолог и спасатель уговаривают его спуститься. Как передает РИА Новости, на место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, на реке под мостом мужчину страхует лодка.

Часть моста в настоящее время перекрыта полицией, нет движения также по трем полосам внешней стороны Садового кольца.

Высота пилона, на который залез мужчина, составляет 27 метров.