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В Москве мужчина забрался на опору моста и стал угрожать самоубийством

В Москве мужчина залез на опору Крымского моста, требований он не выдвигает

Фото: Елена Коростошевская

В Москве мужчина забрался на опору Крымского моста, расположенного в центре города. Как сообщает Telegram-канал Shot, он угрожает самоубийством. По информации RT, требований мужчина не выдвигает.

В настоящее время психолог и спасатель уговаривают его спуститься. Как передает РИА Новости, на место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь, на реке под мостом мужчину страхует лодка.

Часть моста в настоящее время перекрыта полицией, нет движения также по трем полосам внешней стороны Садового кольца.

Высота пилона, на который залез мужчина, составляет 27 метров.

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Варвара Кошечкина
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