В Мурманске представили «царя Арктики»

В Мурманске во вторник, 25 января, прошла торжественная церемония подъема государственного флага России на первом серийном универсальном атомном ледоколе проекта 22220 «Сибирь». Об этом пишет РИА Новости.

Так называемого царя Арктики представили на причале ФГУП «Атомфлот». В мероприятии приняли участие, в частности, глава дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и гендиректор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

По словам Чибиса, инвестиционные и исследовательские мощь и потенциал Арктики растут с каждым днем, а атомный ледокольный флот — это уникальное конкурентное преимущество для России. Рукша, в свою очередь, подчеркнул, что «только новые ледоколы и суда способны сделать Севморпуть реальной дорогой для наших мегапроектов в Арктической зоне».

О том, что атомный ледокол «Сибирь» вышел на ходовые испытания, сообщалось в ноябре 2021 года. Его заложили в мае 2015 года, а в сентябре 2017 года корабль спустили на воду. Он может проламывать океанские льды и работать в русле рек.