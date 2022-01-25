На Украине не нашли подтверждений скорого нападения России

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подтверждений возможного нападения на Украину в стране не нашли, пишет РИА Новости.

По информации агентства, Резников призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России. «Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — заявил он.

Министр также добавил, что вооруженные силы Украины проработали разные варианты развития ситуации и знают, как действовать в случае эскалации конфликта на границе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал срок отправки войск в Европу в случае обострения конфликта вокруг Украины. Он также заявил, что США пытаются выявить предпосылки неминуемой эскалации на Украине, но на данный момент их не видят.

Крым стал частью России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. В том же году со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены антироссийские санкции.