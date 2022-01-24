США назвали срок отправки войск в случае эскалации вокруг Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал срок отправки войск в Европу в случае обострения конфликта вокруг Украины, пишет РИА Новости.

Сообщается, что США готовятся отправить часть военных в Европу за пять дней. Представитель ведомства также заявил, что они пытаются выявить предпосылки неминуемой эскалации на Украине, но на данный момент их не видят. «Мы следим за этим очень, очень пристально. И, поверьте мне, имеем довольно ясную картину того, что у них там есть и что они продолжают стягивать в западную часть России и Белоруссию», — сказал Кирби журналистам.

20 января сообщалось, что президент США Джо Байден не планирует отправлять американские войска на Украину даже в случае вторжения сил России на ее территорию. По информации Associated Press, причина отказа Байдена от непосредственного участия в российско-украинской войне заключается в том, что Вашингтон не имеет договорных обязательств перед Киевом.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО стремится оккупировать Украину и ведет информационную подготовку к продвижению сил на украинскую территорию.