Зеленский отказался праздновать свой день рождения

Президент Украины Владимир Зеленский, которому 25 января исполнилось 44 года, не будет праздновать день рождения и проведет его на работе. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь политика Сергей Никифоров.

По его словам, глава государства обратился к коллегам и друзьям с просьбой отказаться от цветов и подарков к празднику. Вместо этого он попросил их пожертвовать деньги на добрые дела. «Если кто-то имеет желание присоединиться к инициативе, дальше — информация о детских домах разного направления и географии. Поддержать их — будет лучшим подарком для президента Украины в этот день», — написал Никифоров.

Он добавил, что сам не успел высказать поздравления украинскому лидеру, но сделает это при первой встрече. «Пожелаю ему крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии для преодоления стоящих перед Украиной вызовов», — добавил пресс-секретарь.

Годом ранее Зеленский оказался в центре крупного скандала из-за вечерники, организованной по случаю дня рождения. Политик тайно устроил праздник и пригласил несколько десятков человек, пока в стране действовал жесткий локдаун. Гости мероприятия не надевали масок и не соблюдали социальную дистанцию.