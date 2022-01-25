Театру Табакова пригрозили штрафом в миллион рублей из-за санитарных нарушений

Московский театр Олега Табакова оказался под угрозой штрафа на сумму до миллиона рублей из-за нарушения антиковидных санитарных мер. Об этом сообщает ТАСС.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения театрами режима повышенной готовности были выявлены нарушения в театре Олега Табакова. Администрацией театра не были приняты меры по организации соблюдения антиковидных требований», — заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Известно, что были выявлены такие нарушения, как несоблюдение социальной дистанции, а у зрителей отсутствовали защитные маски. За это администрации театра грозят штрафы 300 тысяч рублей, но в случае установления фактов причинения вреда здоровью человека денежное взыскание может быть увеличено до миллиона рублей.