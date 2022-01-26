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Франция запретила лечение ЛГБТ-людей от их ориентации

Парламент Франции одобрил уголовное наказание для практиков конверсионной терапии

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило уголовное наказание для людей, практикующих терапию по изменению ориентации или гендерной идентичности представителей ЛГБТ. Об этом сообщает Daily Mail.

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Так называемая конверсионная терапия, которая, по мнению практиков, помогает излечить людей от нетрадиционной сексуальной ориентации, теперь будет караться лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 30 тысяч евро (2,6 миллиона рублей). Если терапия будет направлена против несовершеннолетних, наказание может увеличиться до трех лет лишения свободы и штрафа в размере 45 тысяч евро (4 миллиона рублей).

Закон поддержали 142 члена нижней палаты парламента, никто из депутатов не выступил против. Новый закон не только назначает уголовное наказание за практику конверсионной терапии, но и позволяет ее жертвам подавать гражданские иски против тех, кто их подверг такому лечению.

По словам инициатора законопроекта, депутата от правящей партии «Вперед. Республика!» Лоуренс Вансонброк, закон будет направлен против всех, кто «приравнивает личность или сексуальную ориентацию к болезни». Закон вступит в силу в течение следующих 14 дней после подписания президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В 2020 году представительство федеральных земель Германии — Бундесрат — одобрило закон, запрещающий репаративную (конверсионную) терапию для изменения гомосексуальной ориентации на гетеросексуальность. Проведение процедур для «исправления» гомосексуальности теперь может караться тюремным заключением до года.

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Николай Чигасов
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