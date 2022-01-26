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Невролог назвала вредные для мозга БАДы

Врач Аникина: стимулирующие работу мозга БАДы могут привести к психотическим расстройствам

Фото: Pixabay

Невролог-реабилитолог, главный врач «Клиники Доктора Аникиной», кандидат медицинских наук Марина Аникина в беседе с радио Sputnik назвала вредные для мозга биологически активные добавки (БАДы).

Специалист призвала относиться к БАДам так же осторожно, как и к лекарственным препаратам. По ее словам, в частности, прием БАДов, которые стимулируют работу мозга, может привести к психотическим расстройствам и нарушению сна.

БАДом, прием которого может оказаться рискованным, является экстракт гинкго билоба. Считается, что этот препарат улучшает кровообращение и замедляет старение мозга. Однако, по словам врача, лечение с его помощью может привести как к положительным, так и к отрицательным последствиям.

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«Есть много примеров, когда прием этого БАДа был достаточно безопасен, но есть и примеры, когда его применяли подростки перед экзаменами, и это вызывало у них психотические расстройства. Подобную реакцию этот препарат вызывал и у пожилых людей, которые страдают деменцией», — сказала специалист.

Аникина добавила, что большинство добавок не обладают и половиной тех лечебных свойств, которые им приписывают. Так, ученые выяснили, что комплекс жирных кислот Омега-3-6-9 не предотвращает развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы, сказала она.

Ранее клинический фармаколог Александр Эдигер сообщил, что в ближайшее время в России придется «реабилитировать» биологически активные добавки, которые сейчас находятся в положении «изгнанников» и рассматриваются как нечто бессмысленное и зачастую вредное. По его словам, БАДы придется «вывести из тени» на фоне острой нехватки разработок в области противовирусных лекарств.

Марина Совина
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