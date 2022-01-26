Сокровища Британии оказались под угрозой из-за глобального потепления

Закопанные в римских крепостях сокровища оказались под угрозой из-за глобального потепления. Британские эксперты боятся, что высохшая почва лишит их защиты. Об этом сообщает BBC News.

Римский унитаз, первая в мире боксерская перчатка и старинное письмо, написанное женщиной, — это лишь некоторые из ценных объектов, которые обнаружили в находящихся под угрозой торфяниках рядом с римской крепостью Магна.

Изменение климата провоцирует высыхание торфяников, которые покрывают около 10 процентов Соединенного королевства. Так как торф содержит очень мало кислорода, органические материалы — дерево, кожа, ткани — в нем не гниют. Вещи могут сохраняться в торфяниках многие тысячелетия.

Если почва высохнет, археологи не успеют вытащить старинные предметы — гниение начинается быстро, а на извлечение крупных объектов из земли потребуется много времени и финансовых ресурсов. На данный момент около 22,5 тысячи археологических объектов в Британии находятся под угрозой. Эксперты боятся, что изменение климата сильно исказит знания современных людей о жизни предков.

Археологи из Магны считают, что процесс на их объекте уже начался. За последнее десятилетие земля вокруг крепости осела примерно на метр. Главный археолог Магны доктор Эндрю Бирли беспокоится, что «историческая капсула времени» окажется потерянной для людей — к настоящему моменту раскопки охватили лишь маленькую часть объекта.

«У этого места потрясающий потенциал. Практически все, что римляне использовали здесь 300 или 400 лет, могло сохраниться в этой почве почти в изначальном состоянии. Это удивительная возможность для археологов», — заявил Бирли.

Ранее в январе сообщалось, что Британия пытается бороться с изменением климата, но безуспешно. Здания в Соединенном королевстве оцениваются по специальной системе, определяющей их экологичность. Однако исследование показало, что получившие наиболее высокую оценку постройки наносят больше вреда природе, чем получившие низкую оценку.