Сбер упрочил позиции в рейтинге Bloomberg Gender-Equality Index-2022

Сбер второй раз принял участие в авторитетном международном рейтинге гендерного равенства Bloomberg Gender-Equality Index-2022 и существенно упрочил свои позиции, по сравнению с 2020 годом, когда впервые заявился и вошел в рейтинг. Согласно нынешним результатам, совокупный индекс Сбера превысил общемировой показатель.

На протяжении всей своей истории Сбер является привлекательным местом работы для женщин, в структуре компании их более 70 процентов.

Позиция преодоления гендерных барьеров закреплена и последовательно реализуется в рамках ESG-стратегии Сбера. В компании системно развиваются программы заботы о сотрудниках, в том числе в ответ на вызовы пандемии: Сбер внедряет гибкие форматы работы, программы по поддержке психического здоровья сотрудников, поддерживает возможности женской карьеры, помогает развиваться в родительской роли.

В планах Сбера — дальнейшее развитие наиболее востребованных программ для сотрудников, направленных на самореализацию в самых разных ролях. Это проекты по развитию родительских компетенций, расширению возможностей сотрудников в декрете, развитию паритетного родительства и многие другие.

«У каждого, кто работает в Сбере, есть все возможности для своего развития. Мы заботимся о людях, делаем все возможное, чтобы обеспечить финансовую и психологическую стабильность наших сотрудников. Мы внимательно относимся к гендерному равенству во всех аспектах работы. И гордимся, что в прошлом году женщины Сбера сделали в 2,5 раза больше карьерных продвижений», — рассказала Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера.

Рейтинг Bloomberg Gender-Equality Index оценивает сравнительные данные о гендерном равенстве в крупнейших компаниях мира с рыночной капитализацией от 1 миллиарда долларов. В 2022 году в нем приняло участие 418 компаний из 45 стран и регионов мира.

