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Власти Италии призвали бизнес отказаться от встречи с Путиным из-за Украины

Bloomberg: правительство Италии призвало компании отказаться от видеоконференции с Путиным

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Правительство Италии призвало руководство компаний страны отказаться от участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая должна будет пройти в формате видеоконференции. Об этом в среду, 26 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Как уточнил в беседе с агентством неназванный представитель итальянских властей, правительство обратилось к руководителям ведущих итальянских компаний с просьбой не участвовать в переговорах с российским лидером из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

В свою очередь источники газеты La Repubblica в правительстве Италии заявили, что власти страны призывали бизнесменов либо полностью отменить конференцию с Путиным, либо хотя бы ограничить участие в ней для глав компаний, среди акционеров которых присутствует итальянское государство. В результате руководители компаний Eni и Snam решили отказаться от встречи с президентом России.

Кроме того, стало известно, что посол Италии в России Джорджо Стараче также не будет присутствовать на видеоконференции.

Встреча Путина с представителями крупнейших итальянских компаний запланирована на 26 января. Как отмечали в пресс-службе Кремля, в формате видеоконференции стороны обсудят актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами и перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями. Отдельно президент планирует затронуть вопросы взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий.

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Варвара Кошечкина
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