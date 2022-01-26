Россиянам назвали порядок действий при обыске жилья

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина назвала порядок действий, которому нужно следовать, если к вам пришли с обыском. По ее словам, прежде всего необходимо следить за ходом следственных действий. Ее слова приводит РИА Новости.

Первым делом при появлении на пороге следователей необходимо узнать причину визита, затем попросить предъявить постановление об обыске.

«Можно сказать, что звоните своему адвокату для того, чтобы он присутствовал при обыске полицейскими. Главное — не нервничать, успокоиться и следить за ходом обыска — это последовательность обыска, например, осматривать должны комнату за комнатой при понятых, в противном случае можно внести замечания в протокол», — советует юрист.

Мухамедшина также рекомендовала обязательно проверить в постановлении об обыске номер дела, адрес и ФИО. Само постановление следует сфотографировать.

Юрист подчеркнула, что прежде всего важно ничего не говорить на допросе без адвоката, ссылаясь на статью 51 Конституции или статью 46 Уголовно-процессуального кодекса (УПК).

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О полиции», расширяющие полномочия полицейских, — при определенных условиях им будет разрешено вскрывать машины и проникать в квартиры. Так, вскрыть авто полицейские могут, если это требуется для спасения чьей-то жизни, если этого требует обеспечение безопасности граждан при массовых беспорядках или ЧС, при угрозе теракта или для задержания подозреваемых.

