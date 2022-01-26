Художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков ответил на обвинения в воровстве спектакля «Двенадцатая ночь». Видео на эту тему появилось в его YouTube-аккаунте.

В нем артист ответил на письмо режиссера Олега Долина, который заявил, что его отстранили от работы, а его спектакль решили поставить без его участия. «То, как неприлично, нарушая все этические, а также правовые нормы, обошелся и продолжает обходиться со мной Театр имени Ермоловой, требует какого-то ответа. Я в первый раз оказался в такой ситуации и считаю ее совершенно недопустимой, даже вопиющей», — говорится в обращении Долина.

В письме говорится, что Меньшиков участвовал в спектакле и должен был исполнить в нем главную роль. Ситуацию вокруг постановки режиссер назвал бандитским захватом. Он подчеркнул, что в театре ему не заплатили за работу.

«Итак, спектакль, который сейчас выйдет в Театре имени Ермоловой, мой. Я его задумал. Я написал сценическую композицию. Вся музыкальная партитура спектакля написана и создана мной специально для этой работы. Я провел кастинг, пригласив нескольких молодых талантливых ребят», — подчеркнул Долин.

Меньшиков заявил, что никто не ставил под сомнение участие режиссера в «Двенадцатой ночи». По словам худрука театра, Долину предлагали найти компромисс в вопросе авторства спектакля, однако тот оказался.

Меньшиков также рассказал, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей, поэтому он не рассматривал отмену постановки, в которой задействованы такие актеры, как Антон Лапенко, Александр Петров, Александра Бортич, Стася Милославская. Он добавил, что если бы хотел украсть чью-то работу, то «украл бы что-нибудь поталантливее». В конце видео Меньшиков назвал Долина нерукопожатным.