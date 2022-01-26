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На съемках нового сериала Marvel воссоздали Москву с матрешками и «пирошками»

На съемочной площадке «Секретного вторжения» воссоздали московские улицы

Фото: @Secret Invasion News

На съемках нового сериала Marvel «Секретное вторжение» воссоздали Москву. Кадры со съемочной площадки были опубликованы в Twitter-аккаунте Secret Invasion News.

На фотографиях можно увидеть московские улицы, украшенные гигантскими матрешками. Рядом расположены шатры и плакаты с надписью «День народного единства». На некоторых снимках также можно увидеть золотую палатку с «пирошками» и точку с вывеской «Лучший гирос в Москве». В аккаунте также опубликовано видео, на которых актеры идут в шапках-ушанках и платках, один из них при этом размахивает флагом России.

«Секретное вторжение» — американский мини-сериал, созданный Кайлом Брэдстритомruen для платформы Disney+. Шоу из шести эпизодов будет основано на комиксах Marvel, а главные роли в нем исполнят Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Эмилия Кларк, Кингсли Бен-Адир, Киллиан Скотт, Кристофер Макдональд и Кармен Эджого.

Съемки «Секретного вторжения» начались 1 сентября 2021 года в Лондоне. Премьера проекта запланирована на 2022 год.

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Марина Погосян
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