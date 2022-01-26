Госдеп пообещал российской экономике масштабные проблемы из-за Украины

Российскую экономику ждут масштабные финансовые проблемы в случае нападения на Украину. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Не только мы предупреждаем о сильном общем ответе. Финансовые рынки, частный сектор принимают к сведению события», — подчеркнул Прайс.

По его словам, российская фондовая биржа зафиксировала худшие показатели за последний год, однако это «не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет с экономикой РФ в случае нападения на Украину».

Прайс также заявил, что американские санкции являются не наказанием, а способом сдерживания. Он напомнил, что Вашингтон надеется решить спорные вопросы с Россией при помощи дипломатии.

Ранее стало известно, что российский фондовый рынок падает несколько дней подряд на фоне роста геополитической напряженности. 18 января индекс Мосбиржи потерял 6,34 процента, а индекс РТС снизился на 7,24 процента. В лидерах падения были ценные бумаги Сбербанка, «Норникеля», «Газпрома», «Магнита» и «Яндекса» — они упали на 3,44-10,14 процента.