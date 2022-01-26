Звезда «Красотки» решил продать поместье с личным озером и футбольным полем

Американский актер Ричард Гир решил продать роскошное поместье в часе езды от Нью-Йорка. Звезда культового фильма «Красотка» владел имением более 35 лет, пишет The New York Post.

Гир в 1986 году приобрел участок площадью более 48 гектаров в городе Паунд-Ридж за 1,5 миллиона долларов (около 118,8 миллиона рублей). Новому владельцу за роскошную резиденцию придется отдать 28 миллионов долларов (около 2,2 миллиарда рублей). На территории находится пять зданий, площадь главного из них — более тысячи квадратных метров. Внутри особняка есть восемь спален и 11 ванных комнат, просторная гостиная с двустворчатыми дверями и видом на природу, кухня с островком для готовки и столовая с камином.

В других зданиях на участке расположены комнаты для гостей и для прислуги, личный офис актера и конюшня на шесть стойл. В поместье также есть бассейн, а на прилегающей к нему территории в 1,7 тысячи гектаров находится озеро с песчаным пляжем, частное футбольное поле и холмы для верховой езды.

В ноябре 2021 года от недвижимости в Малибу избавился актер Леонардо Ди Каприо. Обладатель «Оскара» продал виллу с видом на Тихий океан в престижном калифорнийском районе Карбон Бич. Имя нового владельца не разглашалось, но известно, что недвижимость досталась ему за 10,3 миллиона долларов (более 815 миллионов рублей).

