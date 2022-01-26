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В Екатеринбурге прошла сходка криминальных авторитетов

Криминальная сходка в Екатеринбурге закончилась расстрелом машины авторитета

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Екатеринбурге прошла сходка криминальных авторитетов, которая закончилась конфликтом с авторитетом Марселем Гасановым. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на информированный источник.

По его словам, у собравшихся было много претензий к Гасанову. Его стали избивать, но он вырвался и прыгнул в машину. Тогда по автомобилю начали стрелять, однако авторитету удалось скрыться. Источник издания уверяет, что за Гасановым была погоня, сторонники авторитета подрезали и отправили в кювет машину преследователей.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых заявил, что стрельбу участники конфликта вели из зарегистрированного травматического пистолета. Пострадавших нет. По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, конфликт связан с финансовым долгом одной из сторон в сфере бизнеса, связанного с лесозаготовками.

Как уточнил URA.RU, Марсель Гасанов — представитель вора в законе Ахмеда Шалинского (Домбаев), которого называют главным чеченским вором в законе.

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Мария Рубникович
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