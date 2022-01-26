Валерий Сюткин сыграет «Московский бит» с рок-н-ролл бэндом

Певец Валерий Сюткин выступит с концертом «Московский бит» вместе с московской группой Rock & Roll Band.

Музыканты сыграют известные хиты Сюткина «Стильный оранжевый галстук», «Вася», «Как жаль», «Я то, что надо», «Дорога в облака», «Радио ночных дорог», «Семь тысяч над землей». Концерт пройдет на сцене столичного клуба ГлавClub 27 января.

Сюткин — музыкант, композитор, заслуженный артист России. Бывший солист и автор текстов песен группы «Браво».