«Единая Россия» попросила отправить в Донбасс военную продукцию

«Единая Россия» просит руководство страны оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции. Об этом сообщил глава думской фракции партии Владимир Васильев.

По его словам, сценарий на Украине похож на возврат к нацизму и бандеровщине. «Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил он.

Васильев также сообщил, что консультации по этому вопросу велись в совете Думы, во фракции партии. «В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна направить в Донбасс отдельные виды вооружения для повышения обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева. В Совфеде, комментируя заявление Турчака, отметили, что большинство россиян поддержат этот призыв.