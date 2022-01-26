Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

«Единая Россия» попросила отправить в Донбасс военную продукцию

Васильев: «Единая Россия» просит власти страны поставить ДНР и ЛНР военную продукцию

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

«Единая Россия» просит руководство страны оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в виде поставок военной продукции. Об этом сообщил глава думской фракции партии Владимир Васильев.

По его словам, сценарий на Украине похож на возврат к нацизму и бандеровщине. «Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — отметил он.

Васильев также сообщил, что консультации по этому вопросу велись в совете Думы, во фракции партии. «В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан», — заключил он.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что Россия должна направить в Донбасс отдельные виды вооружения для повышения обороноспособности и сдерживания военной агрессии Киева. В Совфеде, комментируя заявление Турчака, отметили, что большинство россиян поддержат этот призыв.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Администрация Байдена назвала дату публикации ответа США на предложения России
В метро остановили движение поездов из-за заблудившегося лебедя
Девушка сэкономила на тату и показала неудачный результат
На съемках нового сериала Marvel воссоздали Москву с матрешками и «пирошками»
Призыв Турчака вооружить ЛНР и ДНР назвали неслучайным
Кличко назвал главное бомбоубежище Киева на случай российской атаки
Серьезная уязвимость 12 лет оставляла пользователей беззащитными перед хакерами
Ракова назвала условия введения дополнительных ограничений по коронавирусу
Назван срок запуска газопровода из России в Китай и Монголию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter