Украина начала подготовку «народного сопротивления» из-за России

Минобороны Украины начало подготовку организации «народного сопротивления» при «нападении» России, сообщает Foreign Policy со ссылкой на план, которым украинцы поделились с западными военными.

Также издание подчеркивает, что Киев намерен сформировать бригады в регионах, крупных городах и столице для защиты флангов армии Украины. Обучением сил сопротивления будут заниматься силы специального назначения. Согласно планам ведомства, боеприпасов и вооружения достаточно для обеспечения 150 новых батальонов и подразделений на уровне бригад.

При этом украинские должностные лица все еще работают над обеспечением командования и управления между регулярными силами и «защитниками территорий» от РФ, а также над созданием зон для того, чтобы хранить вооружения. «[Министр обороны Украины Алексей] Резников признался, что сотрудники военкоматов еще не ознакомлены с планом», — отмечает издание.

В последнее время от Киева и западных стран звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. При этом Москва отрицает наличие каких-либо планов по вторжению. В частности, Захарова говорила, что, прикрываясь якобы скорым нападением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.