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В Донбассе приготовились к химическим атакам Киева

Глава ДНР Пушилин не исключил химические атаки в Донбассе от Киева
Денис Пушилин

Денис Пушилин . Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не исключает, что в Донбассе готовятся химические атаки по примеру Сирии, и выразил надежду, что Киев не пойдет на это. Об этом он заявил в беседе с «Известиями».

«Украина обвинила нас в том, что в Горловке произошла утечка химикатов. Мы это связываем с возможностью постановочных химатак, как в Сирии», — сказал Пушилин, добавив, что представители ОБСЕ утечку не подтвердили, и выразив надежду, что Киев не будет применять этот сценарий.

Он также отметил, что надеется, что Киев не пойдет на это.

Ранее Пушилин заявил о готовности Украины к наступлению. «То, что у Украины на данный момент все готово к наступательным действиям, это уже факт. Воспользуется [ли этим Украина], вам никто этого не скажет», — заявил Пушилин, добавив, что ДНР должна готовиться к самому худшему сценарию.

Марина Совина
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