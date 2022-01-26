Глава ДНР заявил о готовности Украины к наступлению

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности Украины к наступлению, передает РИА Новости.

«То, что у Украины на данный момент все готово к наступательным действиям, это уже факт. Воспользуется [ли этим Украина], вам никто этого не скажет», — заявил Пушилин.

По его словам, ДНР должна готовиться к самому худшему сценарию.

Ранее Пушилин прокомментировал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о поставках оружия в Донбасс. «Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины», — сказал он.

Глава ДНР заявил, что Запад осуществляет «беспрецедентные» поставки летального вооружения, инструкторов и военнослужащих на Украину.