Глава ДНР прокомментировал предложение Турчака о поставках оружия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин прокомментировал предложение секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о поставках оружия в Донбасс. Заявление Пушилина опубликовано на его официальном сайте.

«Мы будем приветствовать любое решение об оказании помощи в адрес республик для возможности противостоять готовящейся агрессии со стороны Украины», — заявил Пушилин.

Он назвал предложение Турчака очень значимым.

«На фоне беспрецедентных поставок летального вооружения, отправки инструкторов и военных из стран Запада на Украину, что ведет исключительно к эскалации, такое решение России явилось бы логичным шагом», — считает глава ДНР.

По мнению Пушилина, если Москва примет решение о поставках вооружения, это существенно усилит оборонительные возможности республик Донбасса.

Ранее Турчак заявил, что Россия должна поддержать ДНР и ЛНР, направив туда отдельные виды вооружения «для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на просьбу журналистов прокомментировать призыв Турчака сказал, что Москва является сторонником «безусловного выполнения Минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует».