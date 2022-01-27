Джанет Джексон рассказала об издевательствах со стороны Майкла Джексона

Певица Джанет Джексон в новом документальном фильме под названием Janet Jackson рассказала об издевательствах со стороны ее брата Майкла Джексона. Об этом сообщает New York Post.

Исполнительница завила, что родственник оскорблял ее из-за лишнего веса, называя ее свиньей, лошадью, шлюхой и коровой. «Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри мне было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком полный, это влияет на тебя», — призналась артистка.

Она вспомнила, что ее проблемы с лишним весом начались в 1970-х годах после съемки в ситкоме «Хорошие времена». Джексон добавила, что многие проблемы в ее жизни были связаны со славой, и рассказала, что часто «заедает» эмоции.

По словам певицы, из-за фамилии к ней было приковано много внимания, особенно когда проходили судебные разбирательства с участием ее брата. Несмотря на оскорбления с его стороны, артистка заявила, что «хотела быть рядом, чтобы поддержать его».

Джанет Джексон родилась 16 мая 1966 года. На сцену она попала, когда ей было семь лет, а девять лет спустя подписала контракт с рекорд-лейблом A&M, который выпустил ее первую пластинку. Мировую славу ей принес альбом Control (1986). По данным журнала Billboard, Джексон входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнительниц.