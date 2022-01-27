Медведев допустил создание опасных вирусов в лабораториях у границ России

Нельзя исключать ситуацию, когда у границ России будут появляться иностранные лаборатории, в которых могут разрабатываться опасные для человека вирусы и бактерии, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

«Есть же очень большое количество различных структур, которые способны производить, это уже вопрос безопасности, различного рода патогены. Они и были, и есть, вопрос в том, в чьих руках они находятся, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность», — отметил он.

Он допустил ситуацию, когда в одном из соседних государств будут размещены лаборатории «при участии американцев и некоторых других стран», при этом указав, что какие конкретно это страны — не важно, потому что Россия в любом случае не будет знать, что происходит внутри лабораторий, и это является главной проблемой.

«А раз мы не понимаем, чем они занимаются, то вполне возможно, что произойдёт какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое выскочит или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза отметил, что нельзя исключать вероятность «моделирования» вирусов.

«Просто я видел, как показывали мне это в наших центрах, за компьютером эти цепочки создаются и можно нарисовать какую-то специальную конфигурацию и, соответственно, появится новый вирус», — рассказал он.

Контроль за такими процессами и создание соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей очень важны для человечества, заключил Медведев.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других тем.